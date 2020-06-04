Samsung Galaxy Note 20 Ultra все же будет

Некоторое время назад инсайдеры, которые обычно сливают информацию о новых смартфонах компании Samsung, официально рассказали о том, что гаджета под названием Galaxy Note 20 Ultra в 2020 году не будет. Якобы производитель не видит в нем смысла, а значит, будут выпущены классическая и упрощенная версии смартфона. Однако теперь ситуация изменилась, так как инсайдер с более серьезной репутацией скинул все спецификации, в которых говориться, что Samsung Galaxy Note 20 Ultra действительно будет выпущен компаний, что у него будет более мощная система камер и все в таком духе. Вопрос только в стоимости этого гаджета, ведь если он будет дороже 1300 долларов, а есть большая вероятность, что именно так и будет, то его никто не купит.