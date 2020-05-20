Samsung Galaxy Note 20 не получит продвинутый зум

Информации о смартфоне Samsung Galaxy Note 20 на просторах интернета все больше, так как производитель с каждым днем ближе и ближе к релизу. Сегодня оказалось, что у нового гаджета не будет фишки, которая была представлена у флагманского гаджета Galaxy S20. Речь идёт про функцию 100x Space Zoom, которая была представлена корейским производителем относительно недавно. Главное преимущество данной функции в том, что пользователь может без труда увеличивать картинку в сто раз, получая кадр с достаточно большого расстояния. Однако у фаблета компании такой функции, видимо, не будет, так как производитель решил сделать упор на другие функции гаджета и на другие преимущества устройства. Хотелось бы уже узнать, на какие именно.