Samsung Galaxy Note 20 отдают со скидкой

Буквально минуту назад мы писали про то, что на территории Китая смартфон Samsung Galaxy Note 20 продают дороже, чем в США или Европе, а теперь появились данные о том, что смартфон начали продавать на территории Индии. Здесь стоит отметить один достаточно важный момент - на территории данной страны пользователь может оформить предварительный заказ на Samsung Galaxy Note 20 и получить возврат средств в размере около ста долларов. Правда, эти деньги не отнимают от стоимости гаджета, а предоставляют в виде купона, который можно активировать при покупке другой техники компании. Например, заказав смартфон вы можете заказать еще и часы, а потом отнять от их стоимости данный бонус, что очень даже приятно на самом деле. Ждем смартфон у нас.