Samsung Galaxy Note 20+ показали на фото

Какое-то время назад на просторах интернета появились изображения смартфона Samsung Galaxy Note 20 от достаточно достоверного источника. Смартфон получил весьма интересный дизайн, но в целом ничего кардинально нового дизайнеры не показали, так как современный вид гаджета в целом не сильно нацелен на нововведения в дизайне. Кроме того, теперь в сети появились изображения смартфона Galaxy Note 20+, который выглядит даже лучше своей стандартной модели. На тыльной стороне гаджета, к примеру, расположена система из нескольких камер, которая сильно выпирает за пределы корпуса. С другой стороны, выглядит данное решение уместным, ведь система камер у данного смартфона явно будет снимать в довольно высоком качестве, а это куда важнее.