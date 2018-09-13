Samsung Galaxy Note 8 получил режим Super Slow-Motion

2018-09-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note 8; [154]
Одними из самых интересных программных фишек флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ и Galaxy Note 9 является режим видеосъемки Super Slow-Motion и AR-эмодзи. В случае с Samsung Galaxy S9 и S9+ можно снимать видео продолжительностью 0,2 с частотой 960 к/с, а на Galaxy Note 9 – продолжительностью до 0,4 с той же частотой кадров. Разрешение при этом составляет 720р. Сегодня стало известно о том, что такую возможность получил прошлогодний Samsung Galaxy Note 8. Обновление также добавляет AR-эмодзи. Пока обновление доступно только для французских пользователей, но в скором времени ожидается и в других регионах.


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