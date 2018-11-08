Samsung Galaxy Note 9 и S9/S9+ получат Android Pie в январе

Компания Samsung объявила о том, что флагманские смартфоны Galaxy Note9, S9 и S9+ получат самую свежую версию операционной системы Android Pie уже в январе, а бета-тестирование стартует до конца ноября. Бета-версию смогут установить некоторые жители США, Германии и Южной Кореи, а чуть позже и пользователи из Китая, Индии, Франции, Польши, Испании и Великобритании. Самое интересное, что Android Pie для вышеперечисленных устройств привнесет новую оболочку One UI.

Напомним, что представленные в конце февраля смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 64, 128 или 256 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы 3000 и 3500 мАч, 3,5-мм аудиоразъем, порт USB Type-C, стереодинамики AKG, защиту от воды и пыли уровня IP68, а также операционную систему Android 8.0 Oreo. Младшую версию оснастили 4 ГБ ОЗУ, а старшую – 6 ГБ ОЗУ. Также Galaxy S9+ получил двойную 12+12 Мп камеру, а Galaxy S9 – одинарную на 12 Мп.