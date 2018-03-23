Samsung Galaxy Note 9 могут представить в начале августа

Компания Samsung Electronics может анонсировать свой следующее поколение флагманских фаблетов Galaxy Note уже в начале августа. На это намекаю обнаруженные в сети файлы прошивки для Galaxy Note 9, которые уже находятся в разработке. Что до характеристик, то смартфону с кодовым названием Crown прочат 6,3 дюймовый S-AMOLED экран с соотношением сторон 18,5:9, топовые процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 129 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную камеру и интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев.