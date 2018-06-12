Samsung Galaxy Note 9 окажется меньше предшественника

Недавно в сеть утекли эскизы и чертежи смартфона Samsung Galaxy Note 9, благодаря которым были созданы рендеры устройства, сравнивающие его с Samsung Galaxy Note 8. Как и предполагалось, новинка будет чуть меньше предшественника. Смартфону прочат 6,3-дюймовый (или 6,38) дисплей с разрешением 2960:1440 пикселей. Высота устройства уменьшится на 2 мм за счет более узких рамок над и под экраном. Недавно стало известно о том, что якобы в Samsung решили отложить анонс смартфона на две недели, дабы успеть уменьшить его толщину на 0,5 мм. Также Galaxy Note 9 приписывают 512 ГБ флэш-памяти и улучшенную версию персонального помощника Bixby. Дебют устройства ожидается в августе этого года.