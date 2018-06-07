Samsung Galaxy Note 9 показали на рендерах

В сети появился качественный рендер смартфона Samsung Galaxy Note 9, созданный на основе последних утечек. Судя по изображению, аппарат почти не будет отличаться от предшественника в плане дизайна. Габариты устройства должны составить 161,9:76,3:8,8 мм. Недавно стало известно о том, что якобы в Samsung решили отложить анонс смартфона на две недели, дабы успеть уменьшить его толщину на 0,5 мм. Также Galaxy Note 9 приписывают 512 ГБ флэш-памяти и улучшенную версию персонального помощника Bixby. Дебют смартфона ожидается в августе этого года.