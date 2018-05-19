Samsung Galaxy Note 9 получит Bixby 2.0

2018-05-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note 9; [199]
Грей Ли, глава Samsung Research, отвечающей за искусственный интеллект, поделился подробностями о смартфоне Galaxy Note 9. По словам Ли, смартфон получит улучшенную версию персонального помощника Bixby. Bixby 2.0 будет работать быстрее и сможет понимать реплики пользователя даже в громком окружении. Отмечается, что для улучшения персонального помощника, Samsung увеличит штат подразделения до 1000 человек и откроет по всему миру новые центры исследований и разработок в сфере AI. Планируется, что в этом году Bixby появится на 14 млн устройств, а к 2020 году уже все устройства Samsung будут поддерживать работу персонального помощника.


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