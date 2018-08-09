Samsung Galaxy Note 9 представлен официально

Как и ожидалось, сегодня компания Samsung официально представила новый флагманский смартфон Galaxy Note 9. Новинку оснастили 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, обновленным стилусом S Pen, а также операционной системой Android 8.1 Oreo. Смартфон выйдет в России 31 августа по цене 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ. Вопреки ожиданиям, на старте аппарат будет доступен только в трех расцветках: черной, индиго и медь.