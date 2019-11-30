Samsung Galaxy Note10 Lite получит прошлогодний чипсет

Индийский инсайдер Ишан Агарвал порадовал нас очередной интересной утечкой – на этот раз про «удешевленный» флагманский смартфон Samsung Galaxy Note10 Lite. По словам источника, аппарат будет построен на платформе Exynos 9810, которая используется в прошлогодних флагманах Samsung, а не на Exynos 9815 или Qualcomm Snapdragon 855, которые получили актуальные флагманы корейского производителя. Ранее в сети обнаружились результаты тестирования смартфона в бенчмарке, который также подтвердил наличие Samsung Exynos 9810, 6 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 10.