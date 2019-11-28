Samsung Galaxy Note10 Lite засветился в бенчмарке

Еще не представленный официально смартфон Samsung Galaxy Note10 Lite засветился в базе данных бенчмарка Geekbench. Последний подтвердил использование фирменной платформы Samsung Exynos 9810, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10 с оболочкой One UI 2.0. В однопоточном режиме аппарат набрал 667 баллов, а в многоядерном –2030 баллов. Недавно стилус S-Pen для Galaxy Note10 Lite был сертифицирован Федеральной комиссией по связи США (FCC). Это означает скорый анонс смартфона.