Samsung Galaxy Note10 Lite засветился в бенчмарке

2019-11-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note10 Lite; [18]
Еще не представленный официально смартфон Samsung Galaxy Note10 Lite засветился в базе данных бенчмарка Geekbench. Последний подтвердил использование фирменной платформы Samsung Exynos 9810, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10 с оболочкой One UI 2.0. В однопоточном режиме аппарат набрал 667 баллов, а в многоядерном –2030 баллов. Недавно стилус S-Pen для Galaxy Note10 Lite был сертифицирован Федеральной комиссией по связи США (FCC). Это означает скорый анонс смартфона.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note10 Lite
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