Samsung Galaxy Note10 Pro и его функции

Новинка имеет процессор Snapdragon 855 или Exynos 9820, до 12 ГБ ОЗУ, накопитель UFS 3.0 и аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.Физические кнопки включения и регулировки и громкости находятся на левом торце корпуса, слот для стилуса S Pen, отверстие микрофона, решетка динамика и порт USB Type-C — на нижнем. Как и базовый Note10, аппарат лишится кнопки для вызова голосового помощника Bixby и 3,5-мм аудиоразъема.По данным источника, Pro-версия смартфона получит 6,75-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 3040x1440 пикселей и поддержкой HDR 10+. Предполагаемые размеры корпуса составляют 162,3 x 77,4 x 7,9 мм при максимальной толщине в области камеры 8,5 мм.Ключевым дизайнерским отличием Galaxy Note10 Pro от базовой версии стала конфигурация модуля основной камеры. Три датчика, объединённых в один блок, расположены вертикально, а ToF-модуль вынесен в сторону и располагается под LED-вспышкой. Селфи-камера представлена одним сенсором, разместившимся в круглом отверстии в верхней части дисплея.О стоимости новинки пока неизвестно.