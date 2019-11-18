Samsung Galaxy Note10+ Star Wars оценен в 100 тысяч рублей

2019-11-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note10+ Star Wars; [96]
Компания Samsung Electronics готовит к выпуску специальное издание топового смартфона Samsung Galaxy Note10+, выполненного в стиле «Звездных войн». Релиз смартфона приурочен к выходу в прокат фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», российская премьера которого состоится 19 декабря. В комплект помимо самого Galaxy Note10+ войдет чехол, металлический значок, стилус S Pen и беспроводные наушники Galaxy Buds. Также пользователей ждут специальные обои, анимации выключения, иконки и звуки. Рекомендованная цена Samsung Galaxy Note10+ Star Wars составляет 99 990 руб. Выход в продажу запланирован на декабрь.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note10+ Star Wars
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