Samsung Galaxy Note10+ Star Wars оценен в 100 тысяч рублей

Компания Samsung Electronics готовит к выпуску специальное издание топового смартфона Samsung Galaxy Note10+, выполненного в стиле «Звездных войн». Релиз смартфона приурочен к выходу в прокат фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», российская премьера которого состоится 19 декабря. В комплект помимо самого Galaxy Note10+ войдет чехол, металлический значок, стилус S Pen и беспроводные наушники Galaxy Buds. Также пользователей ждут специальные обои, анимации выключения, иконки и звуки. Рекомендованная цена Samsung Galaxy Note10+ Star Wars составляет 99 990 руб. Выход в продажу запланирован на декабрь.