Samsung Galaxy Note10 оказался успешнее Galaxy Note9

Компания Samsung в своем новом финансовом отчете похвасталась продажами топового смартфона Samsung Galaxy Note10. Оказалось, что результаты Galaxy Note 10 по итогам третьего квартала в два раза превысили продажи Galaxy Note9 за аналогичный период в прошлом году. К сожалению, точные цифры корейский гигант не привел.

Samsung Galaxy Note10 оснащается 6,3-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем Infinity-O с разрешением 2280:1080 пикселей и поддержкой HDR10+, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, фронтальной камерой на 10 Мп, фирменным восьмиядерным процессором Exynos 9825, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, стилусом S Pen, а также аккумулятором на 3500 мАч.