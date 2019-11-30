Samsung Galaxy Note10 получил третью бета-версию Android 10

2019-11-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note10; [96]
Недавно компания Samsung выпустила стабильную версию операционной системы Android 10 для флагманских смартфонов Galaxy S10, а сегодня стало известно о выходе очередной бета-версии для Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Речь идет о третьей бета-версии под номером N97*FXXU1ZSKN, которая весит около 400 МБ. Помимо прочих нововведений и исправлений, прошивка включает свежий патч безопасности Android. Что до стабильной версии Android 10 для этих флагманов, то в некоторых странах она выйдет еще до конца текущего года.


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