Samsung Galaxy Note20 Ultra не впечатлил DxOMark

Камерофон Samsung Galaxy Note20 Ultra наконец-то был протестирован лабораторией DxOMark, и результаты могут вас удивить. Вопреки лидерским замашкам, аппарат занял лишь десятое место в рейтинге, уступив даже Galaxy S20 Ultra. За фотовозможности он получил 130 баллов, а за видео – 101 балл. Впрочем, даже так Galaxy Note20 Ultra можно назвать одним из лучших камерофонов на рынке, ведь лидеру сводного рейтинга он уступает небольшие 9 баллов. Напомним, что смартфон оснащается основной камерой с модулями на 12-Мп, 108-Мп и 12-Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.