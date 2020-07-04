Samsung Galaxy Note20 будет стоить $1000?

В сети появилась очередная порция подробностей о флагманских смартфонах Samsung Galaxy Note20, официальная презентация которых ожидается 5 августа, а старт продаж – 27 августа. По данным надежного инсайдера Ice Universe, Note20 будет стоить от 999 долларов, а Note20 Ultra – от 1299 долларов. Это гораздо реалистичнее предыдущих слухов, которые называли цены от 1 249 евро и от 1 499 евро соответственно. Для сравнения, актуальные Galaxy Note10 и Galaxy Note 10+ на старте продаж предлагались за 999 евро и 1 149 евро. Отметим, что Ice Universe ранее уже делился достоверными утечками. В том числе и по прошлогодним смартфонам Samsung Galaxy Note10.