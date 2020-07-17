Samsung Galaxy Note20 готовится к релизу

В последнее время было достаточно много информации о смартфоне Samsung Galaxy Note20, который, если верить инсайдерам, в ближайшее время должен быть представлен компанией на одном из мероприятий. К сожалению, пока что говорить о каких-либо особенностях гаджета пока что никто не может, так как любая информация, доступная в сети, является просто способом привлечь к себе внимание, но явно не достоверной информацией. Мы ожидаем, когда Samsung Galaxy Note20 будет представлен и тогда уже можно будет говорить о каких-либо преимуществах или недостатках данного решения. Но на текущий момент данных о гаджете так много и они настолько разные, что можно лишь догадываться о преимуществах или недостачах нового флагмана компании.