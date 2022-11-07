Samsung Galaxy Note20 обновили до Android 13

Компания Samsung выпустила фирменную прошивку One UI 5.0 на основе ОС Android 13 для смартфонов серии Galaxy Note20, которые дебютировали более двух лет назад. Пока апдейт доступен для пользователей из Швейцарии, но в скором временем доберется и до остальных стран. Помимо всех нововведений ОС обновление несет в себе ноябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что топовая модель линейки Samsung Galaxy Note20 Ultra оснащается 6,9-дюймовым загнутым на края Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением WQHD+, соотношением сторон 19,3:9 и временем отклика 9 мс, врезанной в экран 10-Мп фронтальной камерой, фирменным чипсетом Exynos 990 с модемом 5G Exynos Modem, основной камерой с модулями на 12-Мп, 108-Мп и 12-Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, защитой от воды и пыли IP68, ультразвуковым дактилоскопом с отдельным чипом безопасности, аккумулятором на 4500 мАч, быстрой проводной и беспроводной зарядкой и стереодинамиками от AKG с поддержкой Dolby Atmos.
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