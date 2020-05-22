Samsung Galaxy Note20 показали на качественных рендерах

В сети появились качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy Note20, выход которого ожидается уже в августе этого года. По словам авторов, изображения были созданы на основе утекших в сеть чертежей, а потому уровень достоверности должен быть достаточно высоким. Отметим плоский 6,7-дюймовый дисплей, габариты 161,8:75,3:8,5 мм, переехавшие на правую грань кнопки включения и громкости, врезанную в дисплей фронтальную камеру, порт USB Type-C на нижней грани и слот для SIM карт на верхней грани. Блок основной камеры сильно похож на то, что мы видели в топовом Galaxy S20 Ultra.