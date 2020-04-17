Samsung Galaxy Note20 получит аккумулятор на 4000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о топовых смартфонах Samsung Galaxy Note20. Утверждается, что младшая модель получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч вместо 3500 мАч у предшественника Note10. Что до Note20+, то он может получить аккумулятор на 4500-5000 мАч.

По предварительным данным, аппарат получит безрамочный дисплей, фронтальную камеру, которая расположена в центре дисплея, стеклянную крышку, стилус S Pen, топовый процессор Snapdragon 865, 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти (в зависимости от версий), основную камеру с модулями на 108, 48, 12 Мп и 100-кратным зумом, а также 12 Мп селфи-камерой.