Samsung Galaxy Note20 в Китае стоит даже дороже

Вчера компания Samsung официально анонсировала свой новый смартфон Samsung Galaxy Note20, который обладает целым рядом новшеств и преимуществ, но, конечно, и недостатков у него тоже предостаточно. Например, не всем пользователям понравился тот факт, что гаджет лишили премиальных материалов в угоду пластику, да и тот факт, что цены флагмана выросли, тоже мало кого порадовал. С другой стороны, в Китае, как оказалось, флагман стоит еще дороже, чем в Европе или США, что кажется удивительным. Обычно на территории Китая смартфоны продавались по более низкой стоимости, но сейчас ситуация изменилась в корне. Видимо, все из-за санкций США в отношении Китая, которые заметно мешают продажам гаджетов и всему в таком духе. Цена выше почти на 100 долларов.