Samsung Galaxy Note8 не получит Android 10

В конце прошлого года в сети появилась информация о том, что смартфоны Samsung Galaxy S8 и Note8 получат обновление до Android 10. Сегодня источники со ссылкой на представителей Samsung сообщили о том, что выпущенные в 2017 году флагманы все же не получат свежую версию операционной системы.

Напомним, что вышедший в августе 2017 года Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей) с соотношением сторон 18,5:9, двойную основную камеру с двумя 12-Мп модулями с оптической стабилизацией, топовый процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 3300 мАч, защиту от воды и пыли для смартфона и для стилуса S Pen по стандарту IP68, сканер отпечатков пальцев, сканер радужки глаз и операционную систему Android 7.1.1 Nougat.