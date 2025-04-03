Samsung Galaxy Ring и Watch получат твердотельный аккумулятор

По информации довольно надёжных источников, компания Samsung вскоре начнёт использовать твердотельные аккумуляторы в своих носимых гаджетах. Эти батареи обладают более высокой плотностью энергии и позволяют создавать устройства с необычными формами, поскольку используют твёрдый электролит вместо жидкого, как в традиционных литий-ионных аккумуляторах. Дополнительным преимуществом станет снижение риска возгорания, что особенно важно для компании, имеющей опыт с проблемными батареями в прошлом. Согласно новому отчёту из Южной Кореи, первым устройством с такой технологией станет умное кольцо Galaxy Ring, которое выйдет в четвёртом квартале этого года. Скорее всего, речь идёт о Galaxy Ring 2 или Galaxy Ring 3, если вторая версия появится раньше.

Затем твердотельные аккумуляторы начнут использоваться в беспроводных наушниках в конце 2025 года, а в умных часах нового поколения — в четвёртом квартале 2027 года. О внедрении таких батарей в смартфоны пока информации нет. Вероятно, спешить с этим производитель пока что не будет, потому что твердотельные аккумуляторы стоят дорого и в случае со смартфоном придётся существенно повысить стоимость конечного продукта. Собственно, переход на новую технологию может сделать и следующее умное кольцо Galaxy Ring ещё дороже, поскольку производство твердотельных аккумуляторов обходится значительно дороже по сравнению с традиционными литий-ионными батареями даже в случае таких компактных решений.
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULT…
Изучаемые сегодня часы DT ULTRA 3 Pro, повторяют внешний вид Apple Watch Pro. Это касается как формы корп…
Представлены часы Casio Pro Trek PRG-340L-5JF…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями Pro Trek PRG-340L-5JF и PRG-340B-3JF, которые отличаю…
Часы Garmin Approach S50 оценили в 400 долларов …
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Approach S50, которая ориентирована на любителе…
Часы Casio G-Shock GMD-B300SC оценили в 112 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент часов серией G-Shock G-Squad GMD-B300SC, в которую вошли три модели …
Представлены часы Casio PRO TREK PRW-61LD…
Компания Casio пополнила ассортимент часов PRO TREK моделью PRW-61LD, которая получила интегрированную в …
Представлены часы Casio G-Shock GA-2100AS…
Компания Casio представила часы G-SHOCK GA-2100AS-2A и GA-2100AS-5A, которые отличаются темно-синей и беж…
Представлена часы Casio G-Shock GA-V01…
Компания Casio пополнила ассортимент часов новой серией G-Shock GA-V01, которая выделяется необычным смел…
Представлены часы Casio G-Shock GMA-P2100M …
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями G-Shock GMA-P2100M-2A, G-Shock GMA-P2100M-4A и G-Shoc…
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor