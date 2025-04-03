Samsung Galaxy Ring и Watch получат твердотельный аккумулятор

По информации довольно надёжных источников, компания Samsung вскоре начнёт использовать твердотельные аккумуляторы в своих носимых гаджетах. Эти батареи обладают более высокой плотностью энергии и позволяют создавать устройства с необычными формами, поскольку используют твёрдый электролит вместо жидкого, как в традиционных литий-ионных аккумуляторах. Дополнительным преимуществом станет снижение риска возгорания, что особенно важно для компании, имеющей опыт с проблемными батареями в прошлом. Согласно новому отчёту из Южной Кореи, первым устройством с такой технологией станет умное кольцо Galaxy Ring, которое выйдет в четвёртом квартале этого года. Скорее всего, речь идёт о Galaxy Ring 2 или Galaxy Ring 3, если вторая версия появится раньше.

Затем твердотельные аккумуляторы начнут использоваться в беспроводных наушниках в конце 2025 года, а в умных часах нового поколения — в четвёртом квартале 2027 года. О внедрении таких батарей в смартфоны пока информации нет. Вероятно, спешить с этим производитель пока что не будет, потому что твердотельные аккумуляторы стоят дорого и в случае со смартфоном придётся существенно повысить стоимость конечного продукта. Собственно, переход на новую технологию может сделать и следующее умное кольцо Galaxy Ring ещё дороже, поскольку производство твердотельных аккумуляторов обходится значительно дороже по сравнению с традиционными литий-ионными батареями даже в случае таких компактных решений.