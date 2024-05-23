Samsung Galaxy Ring обойдётся в 350 долларов

Если верить информации инсайдеров, умное кольцо Samsung Galaxy Ring, которое компания так активно рекламировала в феврале текущего года, в ближайшем будущем поступит в продажу. Правда, несмотря на активные попытки многих инсайдеров слить характеристики гаджета, многие детали всё ещё остаются под вопросом. Например, никто точно не может сказать какая у гаджета будет стоимость — это большой секрет. Но сегодня западный журналист сообщил, что цена на кольцо в США будет в диапазоне от 300 до 350 долларов, что достаточно дорого — многие смартфоны или планшеты стоят дешевле, а ведь у них есть дисплея, камера, большая батарея и прочие компоненты, тогда как у кольца конструкция предельно простая. Кроме того, будет платная подписка, без которой получить весь перечень возможностей устройства будет невозможно, что тоже неприятно.

Предполагается, что ежемесячная подписка на Samsung Health будет стоить около 10 долларов, то есть 120 долларов в год. Это уже крайне дорогостоящее удовольствие, потому что у многих конкурентов на рынке цены на подобные сервисы дешевле — 70-80 долларов в год. Похоже, Samsung хочет обеспечить себе постоянный доход с помощью подписки на Galaxy Ring, но это может не подойти покупателям. Мало кто захочет отдавать 120 долларов в месяц за то, чтобы кольцо измеряло данные организма, когда есть доступные браслеты, которые делают это совершенно бесплатно. Но, конечно, сейчас это лишь слухи от инсайдеров и не более того — подождём презентацию.
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