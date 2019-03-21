Samsung Galaxy S10 5G скоро в продаже

На своей презентации компания Samsung показала сразу несколько телефонов, среди которых была и модель Samsung Galaxy S10 5G. Многие решили, что это какая-то лучшая версия флагмана, но на деле здесь меньше оперативной памяти, чем у топового нового устройства. Зато здесь есть поддержка сотовых сетей пятого поколения и для многих это будет весомым преимуществом. Вдруг завтра запустят 5G сеть, а у вас уже будет гаджет для того, чтобы этой сетью пользоваться. Хотя, конечно, скорее всего ничего такого не произойдет в ближайшие несколько лет, а значит спешить и брать именно эту модель просто нет смысла, ведь главное преимущество вы использовать не сможете. Да и цена у смартфона слишком уж высокая, учитывая, что это не самая мощная модель.