Samsung Galaxy S10+ будет использовать 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти

Samsung Galaxy S10+ с керамической задней панелью будет использовать 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Как сообщает SamMobile, телефон Samsung Galaxy S10+ классифицирован по номеру модели SM-G975C и будет предлагаться в двух оттенках: черном и белом. Данный керамический материал изготовлен компанией Samsung и будет иметь «металлический блеск», чтобы сделать его более долговечным. Также в отчете говорится, что вариант 5G серии S10, который вероятнее всего будет называться Galaxy S10 X, не будет оснащен керамической панелью.