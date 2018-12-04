Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Max сравнили на рендере

Авторитетный искатель утечек Бенджамин Гескин опубликовал сравнительное изображение смартфона iPhone XS Max и еще не представленного официально Samsung Galaxy S10+. Очевидно, что эффективная площадь экрана корейского флагмана намного превосходит решение от Apple с его широким вырезом. Однако само расположение фронтальной камеры выглядит весьма необычно. Согласно последним утечкам, смартфон получит 6,4-дюймовый дисплей, 3,5-мм разъем для наушников, разъем USB-C, подэкранный сканер отпечатков пальцев и модную сейчас градиентную расцветку. Официальный дебют Samsung Galaxy S10+ должен состояться в феврале следующего года.