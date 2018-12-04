Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Max сравнили на рендере

2018-12-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10+ ; [125]
Авторитетный искатель утечек Бенджамин Гескин опубликовал сравнительное изображение смартфона iPhone XS Max и еще не представленного официально Samsung Galaxy S10+. Очевидно, что эффективная площадь экрана корейского флагмана намного превосходит решение от Apple с его широким вырезом. Однако само расположение фронтальной камеры выглядит весьма необычно. Согласно последним утечкам, смартфон получит 6,4-дюймовый дисплей, 3,5-мм разъем для наушников, разъем USB-C, подэкранный сканер отпечатков пальцев и модную сейчас градиентную расцветку. Официальный дебют Samsung Galaxy S10+ должен состояться в феврале следующего года.


Комментарии:
Представлен мини-компьютер Tranquil PC н...
Представлен мини-компьютер Tranquil PC нКомпания Tranquil PC пополнила ассортимент компактных ПК моделью Rugged Intel Core Mini, которая ориентир...
Epson добавляет две модели к своей расту...
Epson добавляет две модели к своей растуНе так давно Epson объявила о выпуске двух новых моделей принтеров EcoTank L-series для типовых чернил - ...
Представлен монитор LG 32UL750 с поддерж...
Представлен монитор LG 32UL750 с поддержКомпания LG представила монитор 32UL750, который может похвастаться 32 дюймовой VA-панелью с разрешением ...
Представлена игровая мышка A4TECH Bloody...
Представлена игровая мышка A4TECH BloodyBLOODY выпустил игровую компьютерную мышь – A4 Bloody P30 Pro. Среди функциональных особенностей новинки ...
ASUS VivoWatch BP стали доступны в Росси...
ASUS VivoWatch BP стали доступны в РоссиASUS объявляет о начале продаж часов VivoWatch BP в России. Часы VivoWatch BP – это новое носимое электро...
Archos представила планшет Oxygen 101 S...
Archos представила планшет Oxygen 101 SКомпания Archos выпустила недорогой планшетный компьютер Oxygen 101 S с батареей на 6000 мА.ч. Гаджет над...
Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит...
Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro получитНовый смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro дебютирует в начале 2019 года. Гаджет получит 6,04-дюймовый IPS-ди...
11 декабря OnePlus представит новый флаг...
11 декабря OnePlus представит новый флаг11 декабря OnePlus представит новый флагман под названием 6T McLaren Edition. Сообщается, что гаджет OneP...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсоромОбзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсором
Обзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus GoldОбзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus Gold
Обзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофономОбзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофоном
Обзор AXPER Flat. Видеорегистратор с двумя вариантами крепленияОбзор AXPER Flat. Видеорегистратор с двумя вариантами крепления
Обзор OPPO RX17 Neo. Смартфон с экранным сканером и «каплей» вместо «челки»Обзор OPPO RX17 Neo. Смартфон с экранным сканером и «каплей» вместо «челки»
Обзор Flashing Lights. Работаем на благо...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благоСтоит отметить, что через нашу редакцию проходит очень много игр — вы даже не представляете, насколько мн...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. КСовременный рынок экшн-камер способен порадовать абсолютно любого пользователя. Кто-то купит дорогую GoPr...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ран...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ранМы привыкли к тому, что разработчики игр на ПК не делают раннеров, так как это прерогатива мобильных плат...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red Magi...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red MagiВ последнее время на рынке игровых смартфонов появилось довольно много интересных моделей — компании поня...
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
Обзор Slash of Sword. Неплохая арена...
Обзор Slash of Sword. Неплохая аренаМеня сразу заинтересовала игра Slash of Sword, ведь она выглядит очень привлекательно и боевая механика з...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварител...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварителБольшинство современных смартфонов стоят больших денег и недоступны потенциальным покупателям. Далеко не ...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. У...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. УВ последнее время доступных смартфонов становится все меньше — производители крупного калибра постепенно ...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. Моб...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. МобЖанр «королевская битва» пользуется неимоверной популярностью среди геймеров — по всему миру больше десят...
Предварительный обзор Cherry MX Board 1....
Предварительный обзор Cherry MX Board 1.Если вы следите за рынком игровой периферии, то о производителе Cherry MX точно слышали — данная компания...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыка...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыкаДля большинства современных пользователей музыка уже перестала быть просто звуками из динамиков — мы игра...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor