Samsung Galaxy S10 можно взломать с помощью дешевой защитной пленки

Один из владельцев флагмана Samsung Galaxy S10 случайно обнаружил баг с разблокировкой телефона, которая открывает полный доступ к смартфону.

В смартфонах семейства Galaxy S10 установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Поэтому производитель рекомендует использовать только фирменные защитные аксессуары.

Но один из обладателей чудесного смартфона купил себе гелевую защитную пленку. Но после того как он ее уставил, смарфон теперь может разблокировать любой желающий. Сканер распознает каждый отпечаток, от любого человека.

Специалисты Samsung проверили расследование и сделали вывод что причиной стала именно не качественная пленка.