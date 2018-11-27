Samsung Galaxy S10+ обогнала в AnTuTu Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.

2018-11-27, Автор - Ganibal; Продукт - Samsung Galaxy S10+; [230]
Версия Samsung Galaxy S10+ появилась на AnTuTu, демонстрируя фрагмент своих основных спецификаций.

Согласно спецификациям SM-G975F - скорее всего, будет называться Galaxy S10+ - он имеет 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2280x1080 пикселей, работает под управлением Android 9, установлен 8-нм процессор Exynos 9820 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.

В AnTuTu смартфон показал потрясающий результат в 325 076 баллов. Полученный результат превосходит официальный показатель AnTuTu у Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.

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