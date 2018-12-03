Samsung Galaxy S10+ показали на качественных рендерах и видео

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными рендерами и трехмерной моделью флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+, который еще не был представлен официально. Необычное расположение сдвоенной фронтальной камеры, тройная основная камера и встроенный под экран сканер отпечатков пальцев – судя по всему, финальный образец флагмана будет выглядеть именно так. Также источник сообщает о 6,4-дюймовом дисплее, 3,5-мм разъеме для наушников, разъеме USB-C и решетке динамика. Нельзя не отметить и модную сейчас градиентную расцветку. Напомним, что официальный дебют Samsung Galaxy S10+ должен состояться в феврале следующего года.