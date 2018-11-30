Samsung Galaxy S10 получит 12 гигабайт ОЗУ

Некоторое время назад все удивлялись тому, что компании начали устанавливать на свои смартфоны 10 гигабайт оперативной памяти. Однако, стоит напомнить, у Samsung уже давно была информация об оперативной памяти объемом 12 и 18 гигабайт для мобильных платформ. Теперь появились данные о том, что в новом смартфоне Samsung Galaxy S10 будет комплектация на 12 гигабайт оперативной памяти. Этого достаточно, чтобы вы могли играть в массу крутых игр, оправлять их в фоновый режим и даже не переживать о том, что что-то будет плохо работать. Правда, за столь громадный объем оперативной памяти нужно будет заплатить немало денег. Вероятно, это будет максимальная комплектация нового флагмана, тогда как в базовой будет 6 или 8 гигабайт ОЗУ. Отличная новость для тех, кто очень много играет на смартфоне.