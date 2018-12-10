Samsung Galaxy S10 с вырезом в дисплее

На просторах интернета уже появились первые сливы информации о смартфоне Samsung Galaxy S10, который вроде как должны показать в феврале 2019 года. По данным инсайдеров, у этого смартфона должна быть двойная камера в дисплее в правом верхнем углу. Решение довольно интересное и необычное, но пока что помимо слитых фотографий никакой информации нет. Учитывая качество изображения, все эти инсайды могут быть просто слухами, которые хорошо подтасовали за несколько месяцев до анонса. Конечно, мы верим в то, что компания Samsung покажет крутой гаджет с хорошими камерами и так далее, но пока что это кажется невозможным. Вырезать в дисплее отверстие для камеры — не очень практичное решение, которое многие пользователи просто не поймут. Это банально неудобно по масса параметров.