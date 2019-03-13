Samsung Galaxy S10 сравнили с iPhone XS Max в дроп-тесте. Видео

В сети появилось видео дроп-теста флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, выполненного специалистами из страховой компании SquareTrade. В тестировании участвовали все три модели (Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e и Galaxy S10+), а результаты потом сравнили с последними моделями iPhone. Как и большинство современных флагманов, новые смартфоны Galaxy S оказались очень хрупкими. Чтобы выйти из строя, им достаточно одного падения с небольшой высоты. При этом Samsung Galaxy S10 пострадал меньшем, чем его конкурент iPhone XS Max.