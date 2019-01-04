Samsung Galaxy S10 выпустят в пяти различных версиях

Согласно новому отчету TechTastic, Samsung выпустит как минимум пять отдельных вариантов смартфона Galaxy S10.

Помимо обычных моделей Vanilla и Plus, пользователи также получат вариант Lite и две отдельные модели с поддержкой 5G. Ожидается, что флагманы 5G будут выпущены в конце этого года. Ключевым отличием между обычным и облегченным вариантами будет отображение. В то время как новые модели будут оснащаться экраном Infinity-O от Samsung, Galaxy S10 Lite будет иметь традиционный дизайн с плоским экраном. Как сообщается, самый доступный Samsung Galaxy S10 Lite будет стоить 669 фунтов стерлингов за базовый вариант, а его родные Galaxy S10 и Galaxy S10+ - от 799 фунтов стерлингов и 899 фунтов стерлингов. С точки зрения ключевых спецификаций ожидается, что все модели будут работать на Snapdragon 855 или Exynos 9820 SoC.