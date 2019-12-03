Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+ получили стабильную версию Android 10

На прошлой неделе пользователи смартфонов Samsung Galaxy S10 из Германии получили стабильную версию операционной системы Android 10. Но то были участники бета-тестировании, а сам патч весил всего 134 МБ. Сегодня корейский производитель выпустил стабильную версию самой актуальной ОС для владельцев смартфонов Galaxy S10, которые не были участниками бета-теста. Прошивка весит солидные 2 ГБ и включает декабрьскую заплатку безопасности Android. Пока сообщается о пользователях Galaxy S10e, S10 и S10+ из Индии, ОАЭ, Вьетнама, Бангладеша, Алжира, Великобритании, Ирландии, Испании, Польши и Франции. Очевидно, что с каждым днем список будет пополняться новыми странами.