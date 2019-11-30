Samsung Galaxy S11 оснастят камерой ночного видения

2019-11-30, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy S11 ; [105]
Компания Samsung получила патент в котором подробно описан новый сенсор камеры под названием «Яркая ночь», который согласно описанию будет использоваться в смартфонах и планшетах. Это может быть совершенно новый специальный датчик для ночной фотосъемки и видео, который дебютирует в серии S11.

Galaxy S11 получит основную камеру разрешением 108 Мп и дополнительный модуль с пятикратным увеличением. Также производитель может оснастить смартфон датчиком нового типа ISOCELL-Motion. Он сможет распознавать не только изображение, но и движения, например жесты для управления контентом.

Все модели S11 получат лазерную автофокусировку и будут способны записывать 8K видео. Флагман представят 18 февраля.

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