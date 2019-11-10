Samsung Galaxy S11 первым получит Snapdragon 865

Одной из главных новинок компании Samsung в 2020 году станет линейка флагманских смартфонов Galaxy S11. Ранее сообщалось, что в серии будет пять смартфонов диагоналями 6,2, 6,4, 6,7 – дюйма с поддержкой 4G и 5G, 6,9 дюймов только с модемом 5G. Смартфон будет оснащаться изогнутым дисплеем, основной камерой c главным модулем разрешением 108 Мп, врезанной селфи-камерой и платформой Snapdragon 865 Qualcomm.

По данным авторитетного инсайдера @evleaks , Samsung Galaxy S11 может стать первым смартфоном на основе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 865.