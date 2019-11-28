Samsung Galaxy S11 появился в Geekbench

Компания Samsung вот вот скоро должна представить новую линейку смартфонов Galaxy S11. Но неанонсированный смартфон уже засветился в базе данных Geekbench.

По слухам смартфон проходит под номером SM-G986B. Результаты в бенчмарке составили: 427 баллов в однопоточном режиме и 2326 баллов в многопоточном режиме.

Samsung Galaxy S11 получит фирменный процессор Exynos 990, для некоторых стран будет и с процессором Qualcomm. В помощь в работе к процессору добавят еще 12 ГБ ОЗУ. Смартфон будет поставляться на прилавки магазинов на базе OC Android 10 со своей фирменной оболочкой от компаний Samsung.