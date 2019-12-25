Samsung Galaxy S11 получит еще больше камер

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung вроде как планирует увеличить количество камер на тыльной панели в смартфоне Galaxy S11, чтобы вывести качество картинки на совершенно новый уровень. Пока что это звучит довольно интересно, да и на просторах интернета еще и изображения нового смартфона появились, но звучит это крайне странно. Все же современные смартфоны и так снимают крайне качественные кадры, зачем тратить дополнительные средства, повышая общую стоимость смартфона, чтобы поднять качество картинки всего немного? Будем надеяться, что инженеры компании Samsung тоже понимают происходящее и хотят сделать свой гаджет более интересным, нежели просто поставить туда больше камер.