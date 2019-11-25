Samsung Galaxy S11 получит лазерную автофокусировку

Samsung Galaxy S11 будет иметь вызывающее количество камер на спине. Изображения демонстрируют систему лазерной автофокусировки, которую компания будет использовать в первые. Ранее Samsung полагался на систему Dual Pixel AF датчика изображения. Любая из четырех других камер может нуждаться в помощи в автофокусировке, что делает лазерную систему того стоящей.

По слухам, смартфон получит 108-мегапиксельную основную камеру и экран , который сможет обновлять изображение с частотой 120 кадров в секунду — вдвое больше, чем у большинства современных смартфонов. Samsung Galaxy S11 будет оснащаться системой-на-чипе Exynos 990 или Qualcomm Snapdragon 865. Смартфон по традиции должны представить в феврале следующего года.