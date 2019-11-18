Samsung Galaxy S11 снимает в 8К

На просторах интернета появилась информация о том, что смартфон Galaxy S11 получит продвинутую основную камеру. По данным инсайдеров, она будет снимать в разрешении 8К и это позволит пользователям получать удовольствие от съемки видео в высоком разрешении. Хотя, конечно, стоит понимать, что даже если такое введут, то пользователю нужно будет покупать смартфон с громадным объемом встроенной памяти, ведь иначе вам хватит пространства для записи буквально пары минут видео. Если 4К-контент занимает море места, то 8К, а это в 16 раз выше разрешение, будет сжигать вашу память еще быстрее. Будем надеяться, что производитель поставит хорошие накопители и не нужно будет экономить память для записи видео в высоком разрешении.