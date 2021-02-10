Samsung Galaxy S20 FE 5G получил One UI 3.1

Samsung представила обновление Android 11 для смартфона Galaxy S20 FE в декабре 2020 года. Это был неожиданный релиз, поскольку развертывание продлилось до февраля 2021 года. В любом случае, компания удивила пользователей, выпустив следующую версию пользовательского интерфейса, One UI 3.1, для своего вроде как не флагманского устройства. Samsung представила One UI 3.1 одновременно с запуском Galaxy S21 в прошлом месяце. Этот пользовательский интерфейс содержит несколько улучшений, таких как улучшенная производительность, удобный обмен файлами, удаление данных о местоположении GPS на изображениях, дополнительные виджеты экрана блокировки, фоновые видеозвонки, Google Discover на главном экране и многое другое. Советуем обновиться.