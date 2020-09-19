Samsung Galaxy S20 FE анонсируют 23 сентября на Unpacked

Компания Samsung запланировал еще одно мероприятие Unpacked на 23 сентября. На мероприятии наверняка представят широко обсуждаемый Galaxy S20 Fan Edition. По слухам, Galaxy S20 Fan Edition будет как минимум в четырех цветах: Cloud Navy, Cloud Mint, Cloud Lavender и Cloud Red.

Samsung Galaxy S20 FE будет оснащен 6,5-дюймовым перфорированным дисплеем Super AMOLED с защитным стеклом Gorilla Glass 3, поддержкой частоты обновления 120 Гц, аккумулятором 4500 мАч, 32-мегапиксельной селфи-камерой и тройной камерой с 3-кратным оптическим зумом на задней панели, которая состоит из двух модулей на 12 МП (одного широкого и одного сверхширокого) и телеобъектива на 8 МП. Смартфон скорее всего будет поставляться с процессором Snapdragon 865, но также есть вариант с процессором Exynos 990.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 FE
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