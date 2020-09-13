Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 700 евро?

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями о цене на смартфон Galaxy S20 FE, который еще не был представлен официально. Утверждается, что в Европе за аппарат попросят 700 евро. Причем речь идет о версии без поддержки мобильных сетей пятого поколения и с платформой Exynos 990.

По предварительным данным, смартфон получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 865 или Exynos 990, тройную камеру с двумя 12 Мп и одним 8 Мп модулем, симметричный порт USB-C, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт, стереодинамики и защиту от пыли и влаги согласно степени IP68.