Samsung Galaxy S20 FE готовится к запуску в свет

В прошлом году Samsung выпустила Galaxy S20 FE и вернула к флагманской серии. В то время в отчетах говорилось, что компания планирует отказаться от «Lite» версий и в будущем предложить больше смартфонов в линейке «FE». В новом отчете Sammobile говорится, что производитель уже работает над Galaxy S21 FE. Телефон Samsung с номером модели SM-G990B находится в разработке. В отчете говорится, что это может быть следующая модель FE в 2021 году, то есть Samsung Galaxy S21 FE. Устройства Samsung обычно имеют разные номера моделей для одного устройства, так как каждое из них соответствует региону. Следовательно, этот G990B может быть лишь одним из таких вариантов Galaxy S21 FE. Ждем официального анонса данной новинки и тогда поговорим о продукте.