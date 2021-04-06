Samsung Galaxy S20 FE на Exynos 990 снимут с производства

Выпущенный в сентябре прошлого года смартфон Samsung Galaxy S20 FE получил две версии: 4G на фирменной платформе Exynos 990 и 5G на Qualcomm Snapdragon 865. Аппарат стал бестселлером, однако 4G-версию критиковали за не самую лучшую производительность и слабое время автономной работы. Сегодня стало известно, что Samsung заменит процессор в 4G-варианте с Exynos 990 на Qualcomm Snapdragon 865 или Snapdragon 865+. Релиз новинки ожидается уже в ближайшее время.

Напомним, что смартфон также оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.