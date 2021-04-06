Samsung Galaxy S20 FE на Exynos 990 снимут с производства

Выпущенный в сентябре прошлого года смартфон Samsung Galaxy S20 FE получил две версии: 4G на фирменной платформе Exynos 990 и 5G на Qualcomm Snapdragon 865. Аппарат стал бестселлером, однако 4G-версию критиковали за не самую лучшую производительность и слабое время автономной работы. Сегодня стало известно, что Samsung заменит процессор в 4G-варианте с Exynos 990 на Qualcomm Snapdragon 865 или Snapdragon 865+. Релиз новинки ожидается уже в ближайшее время.

Напомним, что смартфон также оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 FE
Новости:
ZTE S получит камеру на 64 мегапикселя

Axon 30 Pro — не единственный телефон, который ZTE планирует выпустить в ближайшее время. Производитель т...
Стартовая партия складного Xiaomi Mix Fold полностью раскуплена

Один из руководителей компании Xiaomi Ван Тен Томас объявил о том, что вся стартовая партия представленно...
Realme Narzo 20 второй телефон компании получивший стабильное обновление Android 11

Китайский производитель смартфонов Realme представил Realme UI 2.0 на базе Android 11 в сентябре 2020 год...
Стала известна цена Xiaomi Mi 11 Lite

В сети появилось видео распаковки смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был представлен официально....
Nokia X20 замечен с Snapdragon 480 на Geekbench

...
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Samsung Galaxy A52 5G теперь доступен дл...
Samsung Galaxy A52 5G теперь доступен дл Samsung Galaxy A52 уже поступил серийное производство на заводе Samsung в Большом Нойда. Смартфон будет ...
Характеристики Xiaomi Mi MIX 4 попали в ...
Характеристики Xiaomi Mi MIX 4 попали в В феврале генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил, что в этом году компания выпустит новый смарт...
Разобранный Samsung Galaxy A52 показали ...
Разобранный Samsung Galaxy A52 показали Компания Samsung опубликовала видео с разобранным смартфоном Galaxy A52, который вчера появился в российс...
Представлен розовый корпус Cooler Master...
Представлен розовый корпус Cooler MasterКомпания Cooler Master пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью MasterBox NR200P Sakura Edition, которая...
realme V11 5G с MediaTek Dimensity 700 з...
realme V11 5G с MediaTek Dimensity 700 зrealme представила новый смартфон V11 5G, на данный момент в Китае. Устройство оснащено 6,52 дюймовым дис...
Samsung Galaxy A51 получил стабильную ве...
Samsung Galaxy A51 получил стабильную веКомпания Samsung выпустила стабильную версию фирменной надстройки One UI 3.0 на базе ОС Android 11 для од...
Samsung Galaxy A52 5G получил сертификат...
Samsung Galaxy A52 5G получил сертификатКомпания Samsung уже продает в Европе смартфон Galaxy A52 5G. Теперь этот смартфон получил сертификацию Б...
Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 2...
Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 2 AMD представила драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.1. Новый драйвер должен обеспечить п...
Обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by...
Обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed byВ конце прошлого года у нас на сайте выходил разбор работы экосис...
Смартфон Oppo Find X3 Pro оценен в 1150 ...
Смартфон Oppo Find X3 Pro оценен в 1150 Компания Oppo пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью Oppo Find X3 Pro, который появится в прода...
HTC Wildfire E должен спасти компанию от...
HTC Wildfire E должен спасти компанию отКомпания HTC достаточно активно пытается вернуться на рынок смартфонов, возродив один из своих дочерних б...
Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA....
Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA.Платформа HEDT от Intel за последнее время отошла на второй план, но по-прежнему только с LGA2066 можно п...
Обзор Hyundai MIO-HY051. Недорогая мини-печьОбзор Hyundai MIO-HY051. Недорогая мини-печь
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работыОбзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгонОбзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгон
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor