Samsung Galaxy S20 FE на Snapdragon 865 вышел в России

В прошлом месяце компания Samsung прекратила выпуск версии смартфона Galaxy S20 FE на фирменной платформе Exynos 990, сосредоточившись на варианте с Qualcomm Snapdragon 865. Сегодня стало известно о выходе этой версии в России. Как и ожидалось, новинка не имеет поддержки мобильных сетей пятого поколения. Её цена составляет 50 тысяч рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон также оснащается слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.